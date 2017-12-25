Siirt'te vurulan uzman çavuşa, başka bir uzman çavuş ateş etmiş

Siirt kent merkezinde, araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde dün silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş H.N.'nin kendisi gibi uzman çavuş olan G.T. tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Siirt Valiliği'nden saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğünce 24 Aralık 2017 günü saat 17.45 sıralarında ilimiz Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi Ziraat Bankası önünde meydana gelen silahla kasten yaralama olayı ilgili olarak çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda, Jandarma Komutanlığında görev yapmakta olan Uzman Çavuş G.T., borçlu olduğu Uzman Çavuş H.N.’yi 3-4 el ateş etmek suretiyle yaralamıştır. Daha sonra olay yerinden uzaklaşarak ikametine geçen G.T., 155 ihbar hattını arayarak olayı gerçekleştiren şahsın kendisi olduğunu beyan etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği silah ile ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca yaralanan H.N.’nin hayati tehlikesi mevcut olup halen Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmektedir. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanılmıştır" denildi.

