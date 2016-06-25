Siirt'te türü tespit edilemeyen larvalara çare bulamayın köylüler devletten destek bekliyor

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Taşlı köyünde türü henüz tespit edilemeyen larvalar yüzünden köylülerün gündelik yaşamları olumsuz etkileniyor. İlaçlı mücadelenin çaresiz kaldığı larva türünün belirlenmesi için bilimsel çalışma başlatıldı.

Habertürk'ün haberine göre, köylülerin ilaçlı mücadeleden sonuç alamaması üzerine larva türünün belirlenmesi için Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından köyden alınan numuneler üzerinde araştırma yapılıyor. Araştırmayla larvaların hangi böcek türüne ait olduğu belirlenerek, sonuca göre mücadele yöntemi uygulanacak.

Larva ile mücadelede destek bekliyoruz

Köyde yaşayan vatandaşlardan Selehaddin Ceraf, yaptığı açıklamada, "Birçok ilaç kullandık ama fayda etmiyor. Larva ile mücadelede destek bekliyoruz. Devlet bize bir çare bulsun. Bunlarla baş etme gücümüz yok. Elimizden bir şey gelmiyor." dedi.

Ceraf, larvanın zararları konusunda bilgilerinin bulunmadığını anlatarak, "Midemiz bulanıyor. Rahatça oturup yemek yiyemiyoruz. Yemeğin içine dahi giriyorlar. Tuvalette, yatakların içinde, mutfakta, seccademin içinde bile görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yemeklerin içinden bile çıkıyor"Saliha Ceraf ise evi sürekli temizlediğini ama larvaların her yerden çıktığını belirtti. Larvaların tahıl çuvallarına da girdiğini aktaran Ceraf, "Pirinç ve bulgurlu yemeklerin içinden bile çıkıyor. Gece yatağımızda buluyoruz. Öldürüyoruz yine çıkıyorlar." diye konuştu.

Köylülerin şikayeti üzerine harekete geçen Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından köyde yapılan inceleme sonucu larvalardan numune alındı.

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemal Çiftçi, numuneler üzerindeki incelemenin sürdüğünü belirterek, larvaların hangi böcek türüne ait olduğunu tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çiftçi, aldıkları larvaları besi ortamlarında büyütüp ergin çıkışını görmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu larvaların hangi böcek türüne ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattık. İnceleme sonunda diğer bölümdeki hocalarla ortak çalışmalar yaparak mücadele yöntemine karar vereceğiz." şeklinde konuştu.

Köylülere larvalara dokunmamaları uyarısında bulunan Çiftçi, larvaların üzerinde tüyler bulunduğunu, bu tüylerde savunma mekanizması olarak kaşıntıya neden olabilen bazı salgılar bulunabileceğine dikkati çekti. Çiftçi, larvalara dokunmanın deri hastalıklarına da neden olabileceğini söyledi.