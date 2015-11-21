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Siirt'te 'terör' operasyonu; iki ilçe eş başkanı tutuklandı

Siirt'teki YDG-H operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı

21 Kasım 2015 17:42

Siirt'te PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında HDP ve DBP ilçe başkanları da bulunuyor.

İHA’da yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince, 3 gün önce Şirvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İlçe Eş Başkanı Mekin Er ile DBP İlçe Eş Başkanı Orhan Erbek'in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan HDP İlçe Eş başkanı Mekin Er, DBP İlçe Eş başkanı Orhan Erbek, İdris Kurtak, Mevlit Şen, Mehmet Engin, Hakan Ödümlü ve Orhan Kurtak, “terör örgütüne üyesi olmak, yardım ve yataklık” suçundan tutuklanarak, Siirt E Tipi cezaevine gönderildi.

 

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