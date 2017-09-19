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Siirt'te silah, kılıç ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Şirvan İlçesi Oltuk Köyü Benekli Mezrası'nda yaşayan K

19 Eylül 2017 13:25

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Şirvan İlçesi Oltuk Köyü Benekli Mezrası\'nda yaşayan K.B.\'nin evinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca, el yapımı 1 kılıç ve 1 kama ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Şirvan İlçesi\'ne bağlı Oltuk Köyü Benekli Mezrası\'ndaki K.B.\'nin evinde yapılan aramalarda ele geçen silahlarla ilgili Siirt Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Eylül 2017 günü alınan Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ihbarı üzerine yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şirvan Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden; 19 Eylül 2017 günü saat 06.00 sıralarında Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt İli Şirvan İlçesi Otluk Köyü Benekli mezrasında ikamet eden K.B isimli şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 ruhsatsız kalaşnikof marka piyade tüfeği, 2 silaha ait şarjör ve 7.62 mm çapında 60 piyade tüfeği fişeği, şüpheli A.B’nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız 7.65 mm tabanca,  7,65 mm çaplı 12 tabanca fişeği, 1 el yapımı kılıç ve 1 kama ele geçirilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş ve alınan talimatlar doğrultusunda 3 şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır\" denildi.

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