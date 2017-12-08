T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te merkeze bağlı Sağırsu köyü yakınlarında jandarma özel harekat birliklerinin de katıldığı operasyonda bulunan bir sığınak içerisinde Rusya menşeli SKS model 1 tüfek ile mühimmat ele geçirildi

08 Aralık 2017 13:26

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te merkeze bağlı Sağırsu köyü yakınlarında jandarma özel harekat birliklerinin de katıldığı operasyonda bulunan bir sığınak içerisinde Rusya menşeli SKS model 1 tüfek ile mühimmat ele geçirildi.
Operasyonla ilgili Siirt Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"06-07 Aralık 2017 tarihlerinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Köyü Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat birliklerinin katılımıyla icra edilen \'Şehit Jandarma Ütğm. Ersan Yenice-03\' operasyonu kapsamında yapılan arazi araması sırasında tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağara içerisinde yapılan aramada; 1 adet Rusya menşeili SKS model tüfek, 1 adet belçika menşeili fn-fal g model tüfek, 2 adet şarjör, 25 adet (7.62x54 mm) çapında fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİİRT DHA SİİRTSağırsuRusyaSKSOperasyonlaSiirt ValiliğiAralıkMerkezJandarma KomutanlığınaSağırsu Köyü Jandarma KomutanlığıJandarmaErsan Yenice03EleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24