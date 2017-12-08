Siirt'te sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te merkeze bağlı Sağırsu köyü yakınlarında jandarma özel harekat birliklerinin de katıldığı operasyonda bulunan bir sığınak içerisinde Rusya menşeli SKS model 1 tüfek ile mühimmat ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Siirt Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"06-07 Aralık 2017 tarihlerinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sağırsu Köyü Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat birliklerinin katılımıyla icra edilen \'Şehit Jandarma Ütğm. Ersan Yenice-03\' operasyonu kapsamında yapılan arazi araması sırasında tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağara içerisinde yapılan aramada; 1 adet Rusya menşeili SKS model tüfek, 1 adet belçika menşeili fn-fal g model tüfek, 2 adet şarjör, 25 adet (7.62x54 mm) çapında fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır\" denildi.



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