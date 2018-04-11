T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te şehit güvenlik korucusu, son yolculuğuna uğurlandı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin (36), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi

11 Nisan 2018 15:41

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü kırsalında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin (36), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.  
Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devam eden operasyon kapsamında yol emniyetini sağlayan güvenlik korucularının bulunduğu bölgeye dün akşam yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu  güvenlik korucusu Mehmet Sevgin ağır yaralandı. Evli ve 2 çocuk babası Sevgin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Mehmet Sevgin için ilçe jandarma komutanlığında tören düzenlendi. Törene Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Eruh Kaymakamı Murtaza Dayanç, 3\'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Şenol Benek, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, ilçe halkı ve şehit yakınlarının katıldığı törende Kürtçe ağıtlar yakıldı. İlçedeki törenin ardından Mehmet Sevgin\'in cenazesi, Dağdöşü köyüne götürülerek yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Turan KOYUNCU Mehmet Yücel DURAKSİİRT DHA SİİRT EruhDağdöşüMehmet SevginYıldırımEvliSevginTörene Siirt Valisi Ali Fuat Atik Eruh Kaymakamı Murtaza DayançKomando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan PehlivanJandarma Komutanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24