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Yaşam

Siirt’te polise taş attıkları gerekçesiyle 35 çocuk gözaltında

Gözaltına alınan çocukların aileleri Barış Mahallesi’nde bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi

23 Ocak 2015 11:28

Siirt’te kenttin değişik bölgelerinde polislere “taş attıkları” iddiasıyla yaşları 10-15 arasında değişen en az 35 çocuk gözaltına alındı.

Gözaltına alınan çocukların aileleri Barış Mahallesi’nde bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, ailelerin çocukların gözaltına alınmasını alkışlar ile protesto ederken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyelerinin de ailelere destek olmak için karakol önüne gittiği belirtildi.

 

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