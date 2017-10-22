Siirt'te PKK'lı terörist, ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh İlçesi kırsalında bir grup PKK\'lının tespit edilmesi üzerine güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, ATAK helikopteriyle bir terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt Valiliği\'nden yapılan açıklamada, dün Eruh İlçesi Çırpılı Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Şeyh Ömer Dağı bölgesinde bir grup terörist bulunduğu duyumu üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Siirt İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timleri, Asayiş Komando timleri, güvenlik korucuları ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla İHA (İnsansız hava aracı) destekli operasyon başlatılmıştır. Aynı gün saat 20:00 sıralarında bölgede tespit edilen 1 bölücü terör örgütü mensubu, 3\'üncü Komando Tugay Komutanlığı\'na bağlı ATAK taarruz helikopterleri vasıtasıyla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet el telsizi, 1 adet şemsiye, 2 adet el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyon aralıksız devam ettirilmektedir.\"



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