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Ekonomi

Siirt'te petrol çıkarılmaya başlandı

Firma yetkilileri, ziyaretin sonunda çıkarılan ilk petrolden bir numuneyi Vali Ahmet Aydın'a hediye etti.

03 Ocak 2014 03:05

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyündeki 42.3 gravitede petrol bulunan Doğu Sadak-1 Petrol Arama Kuyusu'nda sondaj çalışmaları tamamlanarak, petrol üretimine başlandı.
Kuyuda üretime geçilmesi nedeniyle Siirt Valisi Ahmet Aydın beraberinde İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Şenol Yeloğlu ve Eruh Kaymakamı Levent Yazıcı ile Bayırdüzü köyüne giderek, Doğu Sadak-1 Petrol Arama  Kuyusu'ndaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. 
Aladdin Middle East Petrol Arama Şirketi Mühendisi Hüseyin Yıldırım'dan bilgi alan Vali Aydın, yaptığı açıklamada, 42,3 graviteli petrolün  bulunduğu Doğu Sadak-1 Arama Kuyusu'nda sondaj kulesinin çıkarılması ve at  başının yerleştirilmesi işlemleri tamamlandığını belirterek, üretime geçildiğini söyledi. 
Çıkarılan petrolün Batman'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına  (TPAO) ait tesislerde işlendiğini ifade eden Aydın, şöyle dedi: 
"2,5-3 aylık üretim testlerinin sonucunda buradaki rezerv miktarının  yeterli seviyede olması halinde ikinci ve üçüncü kuyular da açılabilir. Bunun  için gerekli lokasyon çalışmalarına başlandı. İnşallah bu çalışmalar ilerledikçe  çok daha iyi sonuçlar alacağız. Siirt'in makus kaderi değişecek. Doğu Sadak-1 Petrol Kuyusu'nda günde tahminen 200 varil ham petrol çıkarılacak. Burada hizmet  veren şirket çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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