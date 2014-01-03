Siirt'te petrol çıkarılmaya başlandı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bayıryüzü köyündeki 42.3 gravitede petrol bulunan Doğu Sadak-1 Petrol Arama Kuyusu'nda sondaj çalışmaları tamamlanarak, petrol üretimine başlandı.

Kuyuda üretime geçilmesi nedeniyle Siirt Valisi Ahmet Aydın beraberinde İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Şenol Yeloğlu ve Eruh Kaymakamı Levent Yazıcı ile Bayırdüzü köyüne giderek, Doğu Sadak-1 Petrol Arama Kuyusu'ndaki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Aladdin Middle East Petrol Arama Şirketi Mühendisi Hüseyin Yıldırım'dan bilgi alan Vali Aydın, yaptığı açıklamada, 42,3 graviteli petrolün bulunduğu Doğu Sadak-1 Arama Kuyusu'nda sondaj kulesinin çıkarılması ve at başının yerleştirilmesi işlemleri tamamlandığını belirterek, üretime geçildiğini söyledi.

Çıkarılan petrolün Batman'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait tesislerde işlendiğini ifade eden Aydın, şöyle dedi:

"2,5-3 aylık üretim testlerinin sonucunda buradaki rezerv miktarının yeterli seviyede olması halinde ikinci ve üçüncü kuyular da açılabilir. Bunun için gerekli lokasyon çalışmalarına başlandı. İnşallah bu çalışmalar ilerledikçe çok daha iyi sonuçlar alacağız. Siirt'in makus kaderi değişecek. Doğu Sadak-1 Petrol Kuyusu'nda günde tahminen 200 varil ham petrol çıkarılacak. Burada hizmet veren şirket çalışanlarına teşekkür ediyorum."