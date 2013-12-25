Türkiye'nin en kaliteli petrolü bulundu

Siirt’in Eruh ilçesi Bayıryüzü köyü yakınında Doğu Sadak-1 kuyusunda sondaj çalışması yapan özel bir ekip, 2 bin 400 metrede 40 gravitenin üzerinde petrol buldu.

Mehmet Niyazi Deniz'in İHA'da yer alan haberine göre, AKP Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, Türkiye'de en yüksek gravit petrolün Siirt’te bulunduğunu açıkladı. Demirkıran, geçen yıl başlatılan sondaj çalışmalarında açılan bir kuyuda günlük 150 varil petrol üretebilecek bir rezerve ulaşıldığını söyledi.

Siirt bölgesinde çok ciddi bir petrol rezervi bulunduğunu belirten Demirkıran, “Eruh ilçesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Bayıryüzü köyü yakınlarındaki dağlık alanda Güney Yıldızı adlı firma, TPAO ile birlikte Doğu Sadak-1 kuyusunda 2 bin 400 metrede çok iyi bir rezerv keşfetti.

Günlük 150 varil petrol üretimi, TPAO’nun Türkiye’de ortalama bir kuyuda elde ettiği petrolün yaklaşık 3 katıdır. Aynı zamanda 40 gravite ile Türkiye’nin en kaliteli petrolüdür. Garzan formasyonda yapılan çalışmalar zamanla stabil duruma gelmesi ile daha fazla petrol üretimi sağlanması hedefleniyor. Siirt ve bölgesinde çok ciddi bir petrol rezervi bulunuyor. Gerek TPAO’nun gerekse diğer özel firmaların ülkemizdeki petrol sahalarında yaptığı aramalarda bulunan petrolden çok daha kalitelisi Eruh’ta bulunması ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Siirt’te bulunan petrol Türkiye’nin ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak.

Ülkemiz yılda 60 milyar dolar petrol ve enerji ham madde ithal ediyor. İlimizde bulunan buna benzer petrol rezervi ülkemizin ithal ettiği petrolun miktarını nispeten azaltacaktır. Bu açıdan Siirt adına çok mutluyuz” dedi.

Siirt’te başka noktalarda da petrol aramalarının devam ettiğini belirten TPAO Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Eruh’ta sondaj çalışmalarıyla ilk kuyuda petrol çıktığını belirterek, bu petrolün analiz ve laboratuvar incelemelerinin sürdüğünü ifade etti.



