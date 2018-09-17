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Siirt'te otomobil, okul bahçesine uçtu: 4 yaralı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kullanılmayan yatılı bölge okulunun bahçesine uçtu

17 Eylül 2018 20:31

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kullanılmayan yatılı bölge okulunun bahçesine uçtu. Kazada, araçta bulunan 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.
Siirt kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kezer Çayı yakınlarında, Volkan Karasümrü\'nün kullandığı 34 ER 5652 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Yol kenarındaki bariyerlere de çarpan otomobil, kapalı olan eski yatılı bölge okulunun bahçesine uçtu. Burada da takla atan otomobil, okul bahçesindeki ağaçlara çarparak durdu.
Kazadan hemen sonra olay yerine gelen sağlık ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan sürücü Volkan Karasümrü, İnci Alkın, Şenol Alkın ve Tuğba Alkın\'ı çıkardı. Ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alınırken, sürücü Volkan Karasümrü\'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.  

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