Siirt'te Nevruz gerginliği

Siirt'te DTP'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde bazı kişilerin attığı taşlardan 5 polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, DTP tarafından Siirt-Eruh karayolunda düzenlenen ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı Nevruz kutlamalarında bazı kişiler, polisin yaptığı üst aramasına itiraz etti.



Çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle 5 polis atılan taşlardan hafif şekilde yaralandı.



Polisin müdahalesiyle 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

