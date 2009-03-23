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Yaşam

Siirt'te Nevruz gerginliği

Siirt'te DTP'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde bazı kişilerin attığı taşlardan 5 polis memuru hafif yaralandı; 11 kişi gözaltına alındı.

23 Mart 2009 02:00

Siirt'te DTP'nin düzenlediği nevruz etkinliğinde bazı kişilerin attığı taşlardan 5 polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DTP tarafından Siirt-Eruh karayolunda düzenlenen ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün de katıldığı Nevruz kutlamalarında bazı kişiler, polisin yaptığı üst aramasına itiraz etti.

Çıkan tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle 5 polis atılan taşlardan hafif şekilde yaralandı.

Polisin müdahalesiyle 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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