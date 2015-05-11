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Politika

Siirt'te konuşan AKP’li Aktay: Bu yörenin insanına Kürt demek çok ayıp

'Biz bir milletiz, Cenab-ı Allah bize Allah’ın İslam milleti olma şerefi bahşetmiş'

11 Mayıs 2015 15:06

AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Yasin Aktay,”Artık bu yörenin insanına Kürt demek çok ayıptır. Çünkü biz Türk, Kürt, Arap ve Çerkeziz, biz bir milletiz” dedi.

Siirt’in Baykan ilçesindeki Adakale köyünü ziyaret eden Yasin Aktay, burada vatandaşlarla sohbet ederken, AKP’nin halkın partisi olduğunu savundu. İnsanların ayrıştırılmak istendiğini söyleyen Aktay, “Artık bu yörenin insanına Kürt demek çok ayıptır. Çünkü biz Türk, Kürt, Arap ve Çerkeziz; biz bir milletiz. Cenab-ı Allah bize Allah’ın İslam milleti olma şerefi bahşetmiş” diye konuştu.

Rudaw'da yayımlanan habere göre Aktay, “Yok Kürt demişiz, Arap demişiz, başka bir şey demişiz; ayrıştırarak zillete düşüyoruz. Kim ki kavmiyetçilik yapmışsa zillette düşmüştür. Kim ki kavmiyetçiliği aşıp vahdeti düşünmüştür, vahdeti hedeflemiştir o eşrefi mahlukata doğru yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

Aslen Kürt olan Selahaddin Eyyubi’nin, birleşme ve İslam birliği davası güttüğünü dile getiren Aktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşgal altındaki İslam topraklarını ancak İslami birliği sağlayarak kurtarabileceğimizi göstermiştir. Bunu da tarihinde en iyi şekilde gösteren Selahaddin’dir. Şimdi Selahaddin ismini taşımaya layık olmayanlar değil. Selahaddin Eyyubi birleşmenin davasını gütmüştür, bunlar ayrıştırmanın davasını yapıyorlar.

Selahaddin Eyyubi’nin davası bu toprakların bağımsızlığı davası ve hatta bu toprakların istikrarı davası olmuştur. Haçlıların işgali altında olan Kudüs’ü Haçlılar’dan kurtarmıştır ve onun ordusunun içinde Arap da var, Kürt, Türk ve herkes var.”

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