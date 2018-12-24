T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te kar, 9 köy yolunu ulaşıma kapattı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor

24 Aralık 2018 17:28

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlı 9 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.
Siirt kent merkezi ile Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Gökbudak, Keskin, Bent, Doğan, Gümüşören, Yapraktepe ve Sarıyaprak köylerine ulaşımın sağlandığı yollar ile Şirvan ilçesinin Ormanbağı ve Maden köy yolları ulaşıma kapandı. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Yücel DURAKSİİRT DHASİİRTPervariSiirtKarGökbudak Keskin Bent Doğan Gümüşören YapraktepeSarıyaprakOrmanbağıMadenFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24