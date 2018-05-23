Siirt'te gündüz boş olan caddeler, iftar sonrası dolup taşıyor

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT kent merkezi, havaların ısınmaya başlaması ve Ramazan ayının gelişiyle birlikte hayalet şehre döndü. Lokantaların kapalı olduğu kentte, gün içerisinde evlerinden çıkmayan vatandaşlar, iftar sonrası ise etkinliklerin düzenlendiği park ve bahçelere akın ediyor.

Ramazan ayında, havaların iyice ısınmaya başladığı Siirt\'te, oruç tutan vatandaşlar, zamanlarını gölgede, serin yerlerde geçirmeyi tercih ediyor. Ramazan dolayısıyla lokantaların kapalı olduğu kentte, halk, öğle saatlerine kadar evlerinden çıkmıyor. Öğle saatlerine kadar dinlendiklerini, öğleden sonra ise ev işlerini yapıp iftar için yemek hazırladıklarını ifade eden kadınlar, akşamleyin ise park ve bahçelerde düzenlenen etkinliklere katıldıklarını söyledi.

​Yemek sektöründe faaliyet gösteren esnaf ise iftar saatine kadar kapalı olduklarını ifade etti. Kent merkezinde lokanta işleten bir vatandaş, \"Siirt\'te küçüğünden büyüğüne kadar tüm vatandaşlar oruç tutuyor. Bu sebepten ötürü kent merkezinde bulunan birçok lokanta kapalı\" diye konuştu.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, kentte düzenledikleri 2\'inci Geleneksel Ramazan Ayı etkinliklerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Etkinliklerle ilgili bilgi veren Taşkın, \"Gördüğünüz gibi Siirt\'in Demokrasi Meydanı\'nda halkımızın büyük ilgisi katılımı ile Ramazanın manevi iklimini en güzel bir şekilde hep birlikte yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi gecenin bu saatine rağmen vatandaşlarımızın bu katılımıyla keyifli bir zaman diliminden geçiyoruz. Allah huzurumuzu arttırsın, gece yarılarına kadar özellikle kadınlar çok ciddi ilgi gösterdiğini keyifle izliyoruz\" ifadesini kullandı.



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