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Siirt'te, 'Gri' listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 'Gri' kategoride bulunan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirilirken, bir terörist de silahıyla birlikte sağ olarak ele geçir

30 Nisan 2018 15:17

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te düzenlenen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi\'nde \'Gri\' kategoride bulunan PKK\'lı \'Adil\' kod adlı Muhdi Başçı (28) etkisiz hale getirilirken, bir terörist de silahıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Siirt\'in Eruh ilçesi kırsılında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi\'nde \'Gri\' kategoride bulunan PKK\'lı \'Adil\' kod adlı Muhdi Başçı\'nın ölü, bir teröristin de silahıyla birlikte sağ ele geçirildiği belirtildi.

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