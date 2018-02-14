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Siirt'te FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonda 4 tutuklama

SİİRT, (DHA) -SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrolle, 2'si iseEmniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri

14 Şubat 2018 17:17

SİİRT, (DHA) -SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden 4\'ü tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrolle, 2\'si iseEmniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Siirt Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
\"26 Ocak 2018 tarihinde Siirt Merkezli 20 farklı ilde ve ilimizde görev yapan/yapmış ve FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 31 şahsa yönelik olarak eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bu operasyonda yakalanan 30 şahsın işlemleri tamamlanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca; 1 yüzbaşı, 1 astsubay ve 2 uzman erbaş tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na teslim edilmiştir. Toplam 24 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 2 Şahıs Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan işlemlerinin ardından, savcılık talimatıyla salıverilmiş, firari konumunda olan 1 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir\"denildi.

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