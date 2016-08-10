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15 Temmuz Darbe Girişimi

Siirt’te ‘FETÖ’ operasyonu; 336 kişi tutuklandı

Firari 76 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi

10 Ağustos 2016 23:28

Siirt'te, darbe girişimine ilişkin yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 544 kişiden 336'sı tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siirt'te devam eden soruşturma kapsamında bugün 10 polisin daha tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına istinaden 'terör örgütüne üye olmak', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve kurulan örgüte üye olmak', 'dini inanç ve duygular istismar edilmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet etmek' suçlarıyla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İçerisinde daha önce emniyetin istihbarat, terör, kaçakçılık, asayiş gibi kritik birimlerinde görev yapmış görevlilerin de bulunduğu bir 2. sınıf emniyet müdürü, bir 3. sınıf emniyet müdürü, 4 komiser yardımcısı ve 14 polis memuru mahkemeye çıkarıldı. Bunlardan O.U, R.E, K.M, M.S.A, H.A, H.T, H.Y, H.B, U.B. ve Ü.Y. tutuklanırken, S.B, İ.B, G.K, M.D, Ü.İ, Ş.U, A.A, F.A, U.Y. ve Y.İ. hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.”

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 544 kişinin yakalandığı, gözaltına alınan zanlılar arasındaki 274 asker, 49 polis, 12 hakim ve savcı ile bir vali yardımcısının tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 44 polisin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Aralarında kaymakam, akademisyen, öğretmen, polis ve askerin de yer aldığı 164 kişinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, firari 76 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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