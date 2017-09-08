Siirt'te, FETÖ davasının 19 sanığı tahliye edildi

Turhan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT Valiliği\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında işgal edilmesi girişimine ilişkin haklarında dava açılan 110\'u tutuklu 320 askerin yargılamasına Siirt 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Mahkeme, tutuklu yargılanan sanıklardan 19\'unun tahliyesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği\'nin işgal edilmesi girişimine katıldıkları iddiasıyla, 3\'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek\'in de aralarında bulunduğu 110\'u tutuklu 319 asker askerin yargılanmasına Siirt 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmanın sonunda ara kararlarını açıklayan Mahkeme Başkanı Saim Karakaya, sanıklardan Burak Ürgüner, Bülent Özkök, İhsan Akçair, Çağrı Eysen, Fehmi Erken, Hasbi Atılmış, Hüseyin Erdil, Ali kazancı, Mehmet Ali Karaağaç, Semih Tüzünkan, İdris Polat, Muzaffer Karaboğa, Fatih Mehmet Ünsal, Aydın Koç, Fatih Pınar, Halil Özen, İrfan Bulut, Ömer Faruk Çinar ve Cihan Sarıoğlu\'nun tahliye edildiğini bildirdi.

Tutuklu kaldıkları süre, dosyadaki mevut delil durumu ve delili karartma ihtimali bulunmadığından tahliye kararı verilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı veı adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Siirt 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada 319 sanık, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs\' ve \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15\'er yıla kadar, 1 sanık ise \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.