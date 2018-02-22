T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt'te drone'lu yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

22 Şubat 2018 16:12

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda, insansız hava aracı drone da kullanıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalar doğrultusunda, önceki gece Kurtalan ilçesinde 9 iş yeri ve 15 eve, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden 35 ekip ve 200 polisin katılımı ile baskın yapıldı. Drone da kullanılan operasyonda, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan A.U., A.A., N.M., M.C., M.İ., H.İ., Z.E., İ.Y., F.A., V.Ç. ve İ.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SİİRT DHA SİİRT KurtalanPolisEmniyet MüdürlüğüKurtalanAsayişSiber Suçlarla MücadeleMüdürlüklerindenDroneFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24