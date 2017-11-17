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Siirt'te çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

SİİRT, (DHA)-  SİİRT merkezine bağlı Ormanardı köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine taciz ateşi açan PKK'lı teröristler ile ile çıkan çatışmada 1'i kadın 3 terörist ölü ele geçirildi

17 Kasım 2017 13:59

SİİRT, (DHA)-  SİİRT merkezine bağlı Ormanardı köyü kırsalında operasyona çıkan güvenlik güçlerine taciz ateşi açan PKK\'lı teröristler ile ile çıkan çatışmada 1\'i kadın 3 terörist ölü ele geçirildi.
Valililkten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 17.00 sıralarında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Ormanardı Köyü kırsalında operasyon gerçekleştiren  İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 1 jandarma komando timi ile 1 güvenlik korucusu timinin bulunduğu bölgeye 4-5 kişi oldukları değerlendirilen teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Arazideki timler tarafından sıcak temas sürdürülerek teröristlerin bölgeden uzaklaşmalarının engellendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
\"Siirt İl Jandarma Komutanlığınca temasın başladığı bölgeye sevk edilen zırhlı araçlarla takviyeli komando ve güvenlik korucusu timleriyle, bölücü terör örgütü mensuplarının kaçış istikametleri tamamen tutulmuştur. 17 Kasım 2017 günü havanın aydınlanmasıyla birlikte iz takip köpeği de kullanılarak bölgede icra edilen arama ve tarama faaliyeti neticesinde dere yatağı içerisinde biri kadın olmak üzere toplam 3 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde 2 adet Kaleşnikof tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet el bombası, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon faaliyetlerine devam edilmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"

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