Siirt'te çatışma 2 korucu şehit

T24

Çatışma akşam saatlerinde Baykan’ın Çevrimtepe köyü kırsalında meydana geldi. Sarıdana Köyü muhtarı Ahmet Çarboğa’nın, korucu çocukları Şakir Çarboğa, Adem Çarboğa ve Bekir Çarboğa odun toplamaya çıktı. Ormanlık alanda köy korucularına PKK’lı teröristler tarafından ateş açıldı. Korucularında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, korucu kardeşler Şakir Çarboğa ve Bekir Çarboğa şehit olurken, Adem Çarboğa ağır yaralandı. Çatışmada 2 teröristte öldürüldü.Ağır yaralı Adem Çarboğa Siirt Asker Hastenesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölgeye askerler sevk edilerek geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Ormanlık alana kaçmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi.