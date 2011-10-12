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Siirt'te çatışma 2 korucu şehit

Siirt’in Baykan İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle geçici köy korucuları arasında çıkan çatışmada...

12 Ekim 2011 03:00

T24 - Siirt’in Baykan İlçesi’nde PKK’lı teröristlerle geçici köy korucuları arasında çıkan çatışmada kardeş olan koruculardan 2’si şehit oldu, 1’i yaralandı. Çatışmada 2 PKK’lı terörist de ölü olarak ele geçirildi. 

Çatışma akşam saatlerinde Baykan’ın Çevrimtepe köyü kırsalında meydana geldi. Sarıdana Köyü muhtarı Ahmet Çarboğa’nın, korucu çocukları Şakir Çarboğa, Adem Çarboğa ve Bekir Çarboğa odun toplamaya çıktı. Ormanlık alanda köy korucularına PKK’lı teröristler tarafından ateş açıldı. Korucularında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, korucu kardeşler Şakir Çarboğa ve Bekir Çarboğa şehit olurken, Adem Çarboğa ağır yaralandı. Çatışmada 2 teröristte öldürüldü.

Ağır yaralı Adem Çarboğa Siirt Asker Hastenesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bölgeye askerler sevk edilerek geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Ormanlık alana kaçmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmaların sürdüğü bildirildi.



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