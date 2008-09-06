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Yaşam

Siirt'te çatışma: 1 şehit

Siirt'in Baykan İlçesi'nde güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Suat Yalçın tüm müdahalelere ra&

06 Eylül 2008 03:00

Baykan İlçesi'ne bağlı Ziyaret Beldesi, Tütenocak Köyü yakınlarında, devriye görevini yürüten güvenlik güçleri dün akşam bir grup teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin ‘teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine açılan ilk ateşte, 3 asker yaralandı. Teröristler, gece karanlığından yararlanarak ormanlık alana kaçtı. Yaralı 3 asker, Siirt Askeri Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kırıkkale doğumlu Suat Yalçın adlı uzman çavuş, yapılan tüm müdahlele rağmen kurtarılayamarak şehit oldu.

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