Siirt’te bina çöktü: 5 işçi yaralı

Siirt'te yıkımı yapılan 3 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında kaldığı bildirilen 5 işçi de yaralı olarak kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Güres Caddesi'ndeki İsmail Mumay'a ait 3 katlı bina, yıkım çalışmaları sırasında çöktü. Enkaz altında kaldığı bildirilen 5 işçiden 5'i de yaralı olarak olay yerine gelen sivil savunma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



İşçilerden Abdülhakim Karataş, Yusuf Atun, Tayran Atun, Bedri Erdemci ve Abdullah Erdemci Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, işçilerden Tayran Atun'un ayakta tedavi edildiği bildirildi.



Diğer 4 işçinin tedavisi devam ediyor.



(AA)