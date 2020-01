Siirt'te, Bangalore Torpedo adı verilen çok etkili patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesine bağlı Akmeşe köyü (Garisa) bölgesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, zırhlı araçların geçişi sırasında tuzaklanan ve çok etkili olan Amerikan yapımı 2 adet Bangalore Torpedo adı verilen patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerni, düzenlediği basın toplantısı ile basına tanıttı.

Eruh ilçesi kırsalında ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler, İl Jandarma Komutanlığı\'nda basın mensuplarına tanıtıldı. Vali Ali Fuat Atik, burada yaptığı konuşmada silah ve mühimmat hakkında bilgi verdi. Vali Atik, şu bilgileri verdi:

\"9 Eylül 2017 tarihinde merkez ilçemize bağlı Kemerli köyümüzün eski muhtarını katleden terörist gruptan 3 bölücü terör örgütü mensubunu, arazide 7 gün 24 saat faaliyet yürüten kahraman komando timlerimiz ve güvenlik koruyucularımız, 16 Kasım 2017 tarihinde etkisiz hale getirmişti. Her zaman devletinin yanında olan, Siirt halkının büyük desteği, istihbarat birimlerimizin titiz ve fedakarca çalışmaları neticesinde, bölgemizde barınma arayışı içerisinde olan bölücü terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayarak, ilimiz Eruh ve Pervari ilçe sınırları arasında bulunan Akmaşe bölgesinde, 30 Kasım tarihinden itibaren çok kapsamlı bir operasyon icra edilmiştir. Operasyona, jandarma özel hareket timimizle birlikte güvenlik koruyucularımız ve 3\'ncü Komando Tugayımız\'ın seçkin birlikleri katılmıştır. Hazırlık safhasıyla birlikte yaklaşık bir hafta süren operasyonda; bölücü terör örgütünün bölgemizde kış üslenmesine yönelik çabaları boşa çıkaracak şekilde toplam 18 sığınak ve barınak tespit edilerek tamamen kullanılamaz hale getirilmiştir. Ele geçirilen ve önemli bir kısmı Cumhuriyet Savcımız\'ın talimatı ile taşınamayacağından dolayı bulunduğu yerde imha edilen malzemelerin dışında kalan tüm silah, mühimmat ve diğer malzemeleri huzurlarınızda sergilemiş bulunuyoruz. Terör örgütüyle, Siirt genelinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız mücadelemiz, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla devam edilecektir. Huzurlarınızda kararlı ve üstün bir performansla her türlü arazi ve iklim koşullarında, halkımızın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan tüm güvenlik gücü mensuplarımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Ele geçirilen silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzenekleriyle, bölücü terör örgütünün hain emelleri ve planları bir kez daha boşa çıkarılmıştır.\"

BÖLGEDE İLK KEZ GÖRÜLDÜ VE ELEGEÇİRİLDİ

Akmeşe köyü kırsalında 18 sığınakta yapılan aramalarda ele geçirilen mühimmatları tanıtan İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Özmen, silahları tek tek tanıtarak, \"Güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonda PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Buradaki patlayıcı düzenekleri görmektesiniz. Buradaki zaman ayarlı patlayıcıların çalışır durumda ve zamanları da işlemektedir. Bu tür elektronik patlayıcı düzenekten yaklaşık 300\'e yakın ele geçirdik. Diğer taraftan bölgede ilk kez ele geçirilen Bangalore Torpedo dediğimiz; her biri 1.5 metre uzunluğunda ve içerisinde 6.5 kilogram ağırlığında yüksek patlayıcıya sahip bir torpido, bunlar hemen gördüğünüz araçlara yönelik basma düzenekli bombaları ele geçirdik ve bunlar ilk kez bu bölgede ele geçiriliyor\" diye konuştu.

ELE GEÇİREN MÜHÜMMATLAR

Akmeşe kırsalındaki 18 sığınakta yapılan aramalarda ele geçirilen mühimmatlar ise şöyle sıralandı:

\"12 kalaşnikof tüfek, 1 bixi makineli tüfek, 1 rpg -7 roketatar, 16 el bombası, 2 Bangalore Torpedo, 2 antipersonel mayın, 188 kg eyp (amonyum nitrat/mazot), 1500 gr c3 plastik patlayıcı (yüksek etkili patlayıcı madde), 1550 gr a4 plastik patlayıcı (yüksek etkileyici patlayıcı madde), 6 metre eyp patlayıcı düzenek, 131 adet elektrikli fünye, 11 el bombası fünyesi, 2 anti personel mayın fünyesi, 11 rpg-7 roketatar mühimmatı, 13 rpg -7 roketatar sevk fişi, 8.035 adet 7,62 mm kalaşnikof mühimmatı, 250 adet 7,62 mm bixi mühimmatı, 52 adet 12,7 mm uçaksavar mühimmatı, 15 adet 14,5 mm doçka mühimmatı, 39 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 1 adet m-16 piyade tüfeği şarşörü, 42 kalaşnikof piyade tüfeği şarşörü, 14 el telsizi (yaesu), 4 walkie - talkies telsiz, 7 telsiz anteni, 515 metre kablo, 1 cep telefonu, örgütsel dökümün ile bol miktdarda yaşam ve gıdda maddesi gele geçirildi. Ele geçirilen malzemeleri, bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bölgede icra edilen operasyonlar genişlettirilerek devam ettirilecektir.\"



