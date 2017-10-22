Siirt'te aralarında 1 Hollandalı'nın da bulunduğu 47 kaçak yakalandı

SİİRT, (DHA) - SİİRT\'te, Jandarma ekipleri istihbari çalışmalar kapsamında Baykan İlçesi\'nde durdurulan bir araçta ülke yasadışı yollardan gelen, aralarında bir Hollandalı\'nın da bulunduğu 47 göçmen ve onlara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Baykan İlçesi Veysel Karani Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında KOM Şube Müdürlüğü ve Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol emniyet ve kontrolünde bir araç içerisinde yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen 24 Pakistan, 20 Afganistan, 2 İran ve 1 Hollanda uyruklu toplam 47 yasadışı göçmen ile bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatılarak 1 organizatörün göz altına alındığı, araca el konulduğu ve yabancı uyruklu şahısların il göç idaresine teslim edileceği de belirtildi.



FOTOĞRAFLI