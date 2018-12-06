Siirt'te AK Parti'nin belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te AK Parti\'nin belediye başkan adayı, daha önce milletvekili adayı olan Ali İlbaş (51) oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt\'te partisinin belediye başkan adayının Ali İlbaş olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanlığı da yapan iş adamı Ali İlbaş, 2014\'te Siirt Belediye Başkanı adayı, 2015\'te ise milletvekili adayı olmuştu. Kürtçe ve Arapça bilen İlbaş\'ın, evli ve 6 çocuk babası olduğu belirtildi.



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