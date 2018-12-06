T24 LogoT24 Logo
Politika

Siirt'te AK Parti'nin belediye başkan adayı Ali İlbaş oldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te AK Parti'nin belediye başkan adayı, daha önce milletvekili adayı olan Ali İlbaş (51) oldu

06 Aralık 2018 17:35

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te AK Parti\'nin belediye başkan adayı, daha önce milletvekili adayı olan Ali İlbaş (51) oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt\'te partisinin belediye başkan adayının Ali İlbaş olduğunu açıkladı. AK Parti İl Başkanlığı da yapan iş adamı Ali İlbaş, 2014\'te Siirt Belediye Başkanı adayı, 2015\'te ise milletvekili adayı olmuştu. Kürtçe ve Arapça bilen İlbaş\'ın, evli ve 6 çocuk babası olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Yücel DURAKSİİRT DHA SİİRT AK PartiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan SiirtAliAK PartiBaşkanlığıSiirt Belediye BaşkanıArapçaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24