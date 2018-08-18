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Siirt'te 4 terörist öldürüldü

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

18 Ağustos 2018 02:20

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan bilgilendirmede Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde tesbit edilen 4 teröristin, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerin kimlikleri konusunda herhangi bilginin paylaşılmadığı bilgilendirmede bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Konu ile ilgili Bakanlık açıklaması şöyle:
\"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı böllgesinde 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"
 

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