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Siirt'te 4 bölge, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze bağlı Yazlıca, Çaçi, Yassıdağ ve Çizmeli-Akmeşe bölgeleri, 31 Aralık 2018'e kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

29 Ocak 2018 19:58

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkeze bağlı Yazlıca, Çaçi, Yassıdağ ve Çizmeli-Akmeşe bölgeleri, 31 Aralık 2018\'e kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.
Merkeze bağlı 4 bölgenin 1 yıllık geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesiyle ilgili Siirt Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
\"22/12/2017 tarihli ve 2017/1173 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan Yazlıca Dağı bölgesi, Çaçi Dağı bölgesi, Yassıdağ bölgesi ile Çizmeli-Akmeşe bölgeleri 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır.\"

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