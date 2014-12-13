Siirtli genç havuza çakıldı, felç oldu; tedavi için acil uçakla nakil bekliyor

Siirt’te askere gitmeden önce yaptıkları eğlencede atladığı havuza çakılarak felç geçiren 20 yaşındaki Mehlet Ali Korkutan, Ankara’da tedavisinin devam edebilmesi için acilen ambulans uçak bekliyor. Ağabey Korkutan, kardeşinin durumu hakkında “Kardeşim gün geçtikçe eriyor, o eridikçe ailecek biz de eriyoruz. Çaresiz kaldık. Pazartesi sırası başkasına verilirse, kardeşimin durumu daha da belirsiz olacak. 20 yaşında ve felç elimizden de bir şey gelmiyor. Biz maddi yardımda talep etmiyoruz. Sadece naklin gerçekleştirilmesini istiyoruz” dedi.

Atladığı havuza çakılarak felç geçiren 20 yaşındaki Mehlet Ali Korkutan, tedavi edilmek için acil ambulans uçak bekliyor.

Siirt’te Ramazan Bayramı’ndan sonra askere gidecek olan Mehlet Ali Korkutan (20), yaşanan olayda, askerlik öncesinde arkadaşları ile bir çiftlik evinde pikniğe gitti. Piknik sonrası bahçede bulunan havuza atladığı esnada, havuza çakılan gencin boynunu yere çarpması sonucu felç oldu. Halen Siirt’te bulunan gencin tedavisinin devamı için Ankara Araştırma Hastanesi’ne nakli gerektiği ancak yetkililerin sadece “acil” durumlarda bunun mümkün olabileceğini belirterek, aileye yardım etmediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili T24’e konuşan Salih Korkutan’ın ağabeyi Atilla Korkutan şunları anlattı:

“Kardeşim askere gitmeden önce arkadaşları ile bir çiftlik evinde bir araya gelip, piknik yapıyor. Daha sonra havuza girmek istiyorlar. Havuza atlarken boynunu yere çarpıyor. Acile kaldırdık, felç oldu. Batman’da ameliyat oldu. Ameliyat başarılı geçti. Daha sonra 3 aya yakın süre Diyarbakır Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda kaldı. Buraya giderken sadece felç ve boynundaki durumun dışında havuza atladığı için de enfeksiyon kaptığı için tedavi gördü. Ancak hastane yetkilileri daha sonra bizleri, ‘yatak yok’ diyerek evimize gönderdi. Bu kez de 3 aya yakın süre yoğun bakım ünitesinde kaldığı için vücudunun çeşitli yerlerinde yatak yarası oluşmuştu. Siirt’te yeni açılan hastaneye yatırdık. Ancak burada da tedavisi mümkün gözükmediği belirtildi. Ankara Araştırma Hastanesi ile iletişime geçtik. Bize ‘Pazartesi gününe kadar hastayı getirin, getirmezseniz sıranızı başkasına vereceğiz’ dediler. Kendisi felçli olduğu için karayolu ile götürmenin zor olduğunu kaldığı hastanedeki yetkililer söyledi. 112’yi arayıp yardım talep ettik. Ancak ambulans uçakların ancak ‘acil’ durumlarda kullanıldığı yanıtını aldık. Şu anda kardeşim gün geçtikçe eriyor, o eridikçe ailecek biz de eriyoruz. Çaresiz kaldık. Pazartesi sırası başkasına verilirse, kardeşimin durumu daha da belirsiz olacak. 20 yaşında ve felç elimizden de bir şey gelmiyor. Biz maddi yardımda talep etmiyoruz. Sadece naklin gerçekleştirilmesini istiyoruz.”