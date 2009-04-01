Siirt'te geçen yıl kurulan TOKİ evlerinin bulunduğu Veysel Karani Mahallesi'nde kentin ilk kadın muhtarı seçildi.



Eşi kentte polis memuru olan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Çıtak, Siirt'in ilk kadın muhtarı olmasının kendisine ayrı bir gurur verdiğini belirterek, mahallesinin altyapı sorunlarını çözeceğini, kadınlara yönelik kafeler ve güzellik salonları açmayı hedeflediğini söyledi.



Siirt'te 29 Mart günü yapılan seçimlerinde bir ilk gerçekleşti. Geçen yıl kurulan TOKİ evlerinin bulunduğu Veysel Karani Mahallesi'nde 712 oyun 385'ini alan Hacer Çıtak, Siirt'in ilk kadın mahalle muhtarı oldu. Eşi kentte polis memuru olan ev hanımın Çıtak, Siirt'in ilk kadın muhtarı olmanın gururunu yaşadığını belirterek şunları söyledi:



``Beni bu göreve layık gördükleri için seçmenlerime çok teşekkür ediyorum. Sadece seçmenlerimden değil bütün Türkiye ve yurt dışında yaşayan tanıdıklarımdan bile tebrik mesajları alıyorum. İlk olarak mahallemizin sorunu olan kanalizasyon sorununun çözülmesi konusunda girişimlerde bulunacağım. Bu sorunu çözdükten sonra muhtarlığımızı kuracağım. Muhtarlığımızı kurduktan sonra isteyen herkes kapımı çalabilir. Sadece bayanlar olarak düşünmemek gerek, beyler de istediği zaman gelip sıkıntılarını bizzat benimle paylaşabilirler.''



Kadınlara yönelik çalışmalar



Siirtli işadamlarından destek isteyen muhtar Hacer Çıtak projelerini de şöyle anlattı:



``Burada oturan vatandaşlarımızın işe ihtiyaçları var. Özellikle bayanlar için kafeterya türü ortamlar yapmayı düşünüyorum. Biliyorum erkekler faydalanacak ama haftanın bir günü de bayanlara özel ayırmayı düşünüyorum. Bayanlar için güzellik salonları açmayı düşünüyorum. Çünkü bayanlarımız merkeze gitmek zorunda kalıyorlar. Çocuklarımız için de park ve yeşil alanlar yapacağım.''



(DHA)

