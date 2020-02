Siirt'in ilk kadın başhekimi Şeyda Kayhan, şehit ailelerini ziyaret etti

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT Devlet Hastanesi\'nin ilk kadın Başhekimi Uzm. Dr. Şeyda Kayhan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, kent merkezindeki şehit ailelerini ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

​Siirt Devlet Hastanesi başhekimliğine 2 hafta önce atanan Anestezi Uzmanı Şeyda Kayhan (33), ilk kadın başhekim olmaktan onur duyduğunu ve bu onuru Siirtliler ile paylaştığını söyledi. Kentte bulunduğu süre içerisinde birçok sosyal projeye imza atan Uz. Dr. Kayhan, daha önce sosyal medya ortamında hastanede bulunan ve kendi tespit ettiği maddi durumu iyi olmayan birçok aileye yardımlarda bulunduğunu ve bu yardımların halen devam ettiğini belirtti.

\'ÖNYARGILARIMDAN UTANDIM\'

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle il merkezinde bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Uzm. Dr. Kayhan, şunları söyledi:

\"Bugün 14 Mart Tıp Bayramımız. Doktorluk bizler için önemli bir görevdir. Bu anlamda şehitlerimizi unutmuyoruz ve 14 Mart Tıp Bayramımızı şehit aileleri ve yakınları ile kutlamak istedik. İki yıla yakındır Siirt Devlet Hastanesi\'nde anestezi uzmanı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 2 haftadır yine Siirt Devlet Hastanesi\'nde başhekim olarak göreve atandım. Ben Siirt Devlet Hastanesinin Başhekimiyim, bundan onur, gurur duyuyum çünkü geldiğimden beri canla başla mücadele ettiğimi söyleyebilirim. Gelirken çok büyük endişelerim vardı. Çünkü Güneydoğu ile ilgili burayı yaşamayan, burayı bilmeyen herkeste olduğu gibi önyargılarım vardı, Trabzon\'da Karadenizli bir insan olarak. Geldiğimde bu önyargılarımdan utandım diyebilirim. Çünkü Güneydoğu, Siirt beni bağrına bastı, buradaki her insan, beraber çalıştığım mesai arkadaşlarımdan büyük sevgi gördüm ve ben de bu anlamda büyük bir özveri ile çalışmaya devam edeceğim.\"

Ülke hekimlerinin her zaman en iyi şekilde çalıştığını anlatan Başhekim Kayhan, ülkedeki doktorların şimdi de Afrin\'de devam eden operasyona katılan askerlere de destek verdiğini belirterek, \"Türk Hekimleri, ülkemiz hekimleri her zaman en iyi şekilde çalışmış ve ülkemizi temsil etmeye çalışmışlardır. Bu, şimdi de aynı şekilde Arfin\'deki süreçte yine desteklerini her zaman vermeye hazırlardır. Bizler oradaki Mehmetçiğin yanındayız. Burada devletin ve askerin yanında olmak bir taraf değildir. Türk hekimleri ve bütün meslektaşlarım devletinin yanındadır. Buradan Afrin\'e selAmlar olsun diyorum, bütün hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI