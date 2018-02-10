Siirt'in büryanına, Şanlıurfa'da ilgi

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- SİİRT\'in meşhur kuyu kebabı büryanın Şanlıurfa\'da açılan bir restoranda ilk kez yapılması, damak zevkine önem veren kent sakinlerinden ilgi gördü.

Bitlis\'ten Şanlıurfa\'ya gelen 30 yıllık kuyu kebabı ustası Abdurrahman Demir (55), Yenişehir Mahallesi\'nde açtığı restoranda kuyu kebabı büryan yapıyor. Demir\'in, Şanlıurfalıların beğenisine sunduğu büryan, kısa sürede ilgi görmeye başladı. Büryan yapıldığını duyan kent sakirlerinin soluğu restoranında aldığı Abdurrahman Demir, kuyu kebabı lezzetini tattırmak için Şanlıurfa\'ya yerleştiğini söyledi. Abdurrahman Demir, asırlık tarihiyle, önemli bir kültür haline gelen Siirt büryan kebabının lezzetine doyum olmadığını söyledi.

Kebabın yapılmasından çok, kuyunun yakılmasının zaman aldığını belirten Abdurrahman Demir, \"Şanlıurfa deyince, bütün kebaplar akıllara geliyor. Ancak bir tek kuyu büryan kebabı yoktu. Biz de bu lezzeti bu kentte tattırmak için buraya geldik. Özel olarak çiftlikte yetiştirdiğimiz dişi kuzuları, özel aroması ve tuzlamasını yaptıktan sonra özel yapılan kuyuda 800 derecelik ateşte pişiriyoruz. Kuyuda etrafını çamurla kapattığımız büryadan akan yağlardan oluşan ilik suyuyla Avşor çorbasını hazırlayıp, müşterilerimize sunuyoruz. Oldukça şifalı olan bu çorbanın da tadına doyum olunmuyor\" dedi.

Şanlıurfalıların kuyu büryan kebabını çok sevdiğini, gelen taleplerin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Demir, \"Restoranda bulunan 3 metre derinliğinde ve bir metre genişliğindeki kuyularda kuzu etinin pişirilmesiyle hazırlanan büryan için meşe ağacından ateşini hazırlıyoruz. Yanan ateşin köz haline gelmesinin ardından hazırlanan içi su ve kemik dolu bakır kazan kuyunun içine indirilerek ilk aşamasının yapıyoruz. Ardından ikinci aşamasında kemiklerinden sıyrılmış kuzu etlerinin monte edilmiş çengellere asılarak, havada kalacak şekilde kuyunun içine sarkıtıp daha sonra kuyunun üzeri kapakla kapatıldıktan sonra hava geçirmeyecek şekilde kapağının çamur haline getirilen kül ile örtüp kendi buharıyla pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 2 saat sonra kuyudan çıkardığımız çıtır çıtır kızarmış kuyu büryan kebabını özel olarak hazırladığımız ekmeğin üzerinde dilimlenen büryanın tuzlanıp, sonra müşteriye servis ediyoruz\" şeklinde konuştu.

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