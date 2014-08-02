Siirt’in Aydınlar ilçesinde sigara satılamayacak

Ulusal Tütün Kontrolü Programı’nda yer alan düzenlemeyle, eğitim kurumlarına 100 metreden daha yakın işletmelerde tütün ürünlerinin satışının yasaklanması durumunda 22 bin işyerinin tütün satma ruhsatını kaybedeceğini belirten sektör temsilcilerine göre, bazı ilçelerde ise sınırlamadan dolayı sigara satan hiçbir işyeri kalmayacak. Siirt’in Aydınlar ilçesi de bu kapsamda sigaranın satılamayacağı ilçelerden biri olacak.



Kaçak sigara artabilir



Hürriyet 'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya sokacağı 2014-2018 yıllarına ilişkin Ulusal Tütün Kontrolü Programı’nda yer aldığı belirtilen düzenlemelere ilişkin olarak sektörde yapılan değerlendirmelere göre, eğitim kurumlarına 100 metreden daha yakın mesafedeki işletmelerde tütün mamullerinin satışının yasaklanması,Türkiye ’deki 150 bin satış noktasının yaklaşık altıda birini yani 22 bin satış noktasını etkileyecek.



Böyle bir durumda yasadışı sigaralara olan talebin artması tehlikesi bulunuyor. Sektöre göre, sigara için getirilmesi planlanan kara paket uygulaması ise; yurtdışında olumsuz sonuçlara neden oldu. Sektöre göre, tek tip paketleme nedeniyle Avustralya’da kaçak sigara pazarı artarak yüzde 13’e tırmandı, markalı kaçak sigaralar 2012’den itibaren yüzde 154 arttı. Kaçak yüzünden Avustralya’da vergi gelirinde yıllık bir milyar dolarlık kayıp oluştu.



Uzmanlara göre yaşanabilecek olumsuzluklar ise şöyle



150 bin esnaf metre hesabı yapacak. 22.000 satış noktası Tütün Mamulü Satış Ruhsatı’nı kaybedecek.Sigara paketlerinin tek tip hale getirilerek aynılaştırılmasını ifade eden “kara paket” uygulamasıyla fikri mülkiyet hakları yara alacak. Uluslararası ticari davalar gündeme gelecek. Kaçak sigara pazarı büyüyecek. Vergi gelirinde kayıp oluşacak.