Siirt'e özgü şalgam ve pancardan özel içecek

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİR\'te, daha önce belediye başkan yardımcılığı yapan Zekeriya Çığır, KOSGEB desteğiyle kurduğu tesiste, Siirt\'e özgü şalgam ve pancardan ürettiği özel içeceği Türkiye\'nin dört bir yanına gönderiyor.

Siirt\'te özgü olan pancarı değerlendirmek isteyen girişimci Zekeriya Çığır, KOSGEB\'den aldığı 23 bin liralık destekle özel içecek üretim tesisi kurdu. Daha önce Siirt Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Çığır, ürettiği özel içeceği Türkiye\'nin dört bir yanında yaşayan hemşehrilerine gönderiyor. Kurduğu tesiste 3 kişiyle birlikte çalışan Çığır, Siirt yöresinde yetişen ve kullanılmayan şalgam ve kırmızı pancardan faydalanmak amacıyla böylesi bir girişimde bulunduğunu ifade etti.

\'BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR, GRİBE İYİ GELİR\'

Şalgam ve pancarının karışımı ile birlikte Siirt\'in ilk özel içeceğini yaptığını dile getiren Çığır, \"Bir tek Siirt yöresinde yetişen şalgam ve pancarı çiftçiler, daha çok atıyordu. Ancak, ben bunu değerlendirdim ve şalgam ve pancarı özel içeceğe çevirerek satmaya başladım. Şu an siparişleri yetiştiremez hale geldim. Özellikle Siirtliler büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizde farklı şehirlerde yaşayan Siirtliler, içeceği satın almaya başladı. Bu meyve suyu çok eski yıllarda evlerde kadınlar tarafından yapılmaktaydı. Tamamen organik olan bu içecek, kış aylarında tüketilir. Bağırsakları çalıştırır, gribe iyi gelir. Pancarı ve şalgamı aldıktan sonra fabrikamızda bulunan kazanlara mayalayıp koyuyoruz ve daha sonra 15 gün bekledikten sonra hazır hale geliyor ve satışa sunuyoruz\" diye konuştu.

\'DOĞAL BİR YAŞAM TARZINI ARZULADIM\'

İnsanların organik olmayan içeceklere ilgi gösterdiğini belirten Çığır, \"Ben doğal bir yaşam tarzını arzuladım ve bu fikir aklıma geldi. Geçmişte evlerde herkesin kendi kış ihtiyacı için yaptığı, Kürtçeden Aftitok, Arapçadan Muğallelep dediğimiz, bir içecek türünü yapmayı düşündüm ve bunu projelendirdim. Bunlar bizim yöremize has olan ürünlerimizdir. Diğer bölgelerde bu pancar türü zor bulunur. Bu bitkilerin nişastası yoğun bir bitkidir. Biz bunları çiftçilerden alarak fabrikamızda kesiyoruz ve fermantasyon tanklarında 15 gün bekledikten sonra meyve suyuna dönüşüyor ve daha sonra satışa sunuyoruz\" dedi.

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