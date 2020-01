Siirt Valisi'nden Obama'ya: I like you...

Siirt Valisi Ahmet Aydın'ın resmi twitter hesabından Obama için yazdıkları dikkat çekti... Vali Aydın Obama'nın resmi adresine, "I'm from turkey, I'm governor in Siirt, I like you.. I will be like you." gibi sözler yazdı.

Siirt Valisi Ahmet Aydın, ABD Başkanı Barack Obama’ya sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan İngilizce twit gönderip kendisini sevdiğini belirterek, "Sizin gibi olmayı umut ediyorum" dedi.

Siirt Valisi Ahmet Aydın dün ABD Başkanı Barack Obama’ya sosyal paylaşım sitesi twitter’dan İngilizce mesaj gönderdi. Vali Ahmet Aydın, ABD Başkanı Obama adına açılan hesaptan gönderilen "Başkan yardımcısına, Ocak’tan önce, silah şiddetini azaltmak için somut çözüm önerileriyle gelmesini istedim" yazılı twit’e yanıt verdi. Dün saat 09.50 sıralarında İngilizce atılan twit’te Vali Ahmet Aydın, "Ben Türkiye ’denim. Siirt’te Valiyim. Sizi seviyorum, hayatınız ve başkanlığınız çok başarılı. Sizin gibi olmayı umut ediyorum" diye yazdı. Vali Aydın’ın Obama’ya gönderdiği İngilizce mesaj 802 kişi tarafından yeniden paylaşılırken, 165 takipçisi tarafından ’favori mesaj’ olarak işaretlendi.

Vali Aydın’ın gönderdiği mesajın orjinal İngilizce metninde şu ifadeler yer aldı, "@BarackObama I’m from Turkey. I’m governor in Siirt. I like you. Your Life and President is very successful. I hope, I Will be like you."

Siirt Valisi Ahmet Aydın, ABD Başkanı Barack Obama’yı twitterdan takip ettiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Kendisini twitterdan takip ediyorum. Mesajı ben attım. Kendisini beğeniyle takip ediyorum. Tabii ki hepimizin bildiği, tanıdığı bir isim. Hem aile hayatı, hem iş hayatında başarılı olduğu için kendisini beğendiğimizi, başarılı bulduğumuzu söyledik. ’Keşke biz de sizin gibi olabilsek’ dedik. Ben Twitter’ı İstanbul’da kullanmıyordum. Ancak Siirt’e geldiğimden bu yana kullanmaya başladım."

Ahmet Aydın kimdir?

1967 Denizli doğumlu olan Vali Ahmet Aydın Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Mezun olduktan 1 yıl sonra avukatlık stajını Diyarbakır Barosu’nda tamamladı. İlk görev yeri ise 1992’de Aydın’da Kaymakam adaylığı oldu. 8 ay İngiltere’de kalarak yabancı dil ve mesleki eğitim aldı.

1995 yılında Denizli-Babadağ ve Burdur Yeşilova Kaymakam Vekilliği yaptı. 1996 yılında Tokat-Almus Kaymakamlığı’nın ardından sırasıyla Ardahan-Damal Kaymakamlığı, Batman Vali Yardımcılığı, Kastamonu - Pınarbaşı ve Azdavay Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2003’te Siirt Vali Yardımcılığı yaptı 2003 yılında Siirt Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada, yaşanan deprem nedeniyle 2 ay süreyle Bingöl Vali Yardımcılığı görevini ifa etti. 2006 yılında Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. Diyarbakırspor Kulübü Başkanlığı, Sur Belediye Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliği Hizmet Vakfı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında İstanbul Vali Yardımcılığına atandı. 24 Ağustos 2010 tarihinden buyana Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri olarak görev yaptı. Aydın, evli ve 4 çocuk babasıdır. (radikal.com.tr)