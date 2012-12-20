Siirt Valisi Ahmet Aydın'ın twitter mesajı tepki gördü

Mikro blog sitesi twitter üzerinden bir süre önce ABD Başkanı Barrack Obama'ya sevgi ve övgü dolu mesajlar gönderen Siirt Valisi Ahmet Aydın bu kez de bir anısını paylaştı. Osmanlı'yı eleştiren bir kişiye üstü kapalı olarak hakaret ettiğini ifade eden Vali Aydın'ın mesajı sosyal medyada tepki ile karşılandı.

İşte Vali Aydın'ın mesajı

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