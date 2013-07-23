Siirt Valisi: 6 ayda 100 kişi PKK'ya katıldı

Siirt Valisi Ahmet Aydın, il dışından gelen gazetecilerle yaptığı toplantıda önemli açıklamada bulundu.

Örgüte katılımın ciddi bir noktaya ulaştığını belirten Vali Aydın, “Resmi rakamlara göre Siirt’ten son 6 ayda örgüte 35 ile 40 arasında kişi katıldı, resmi olmayan rakamlara göre ise bu sayı 100 dolayındadır. Pervari'de bir baba örgüte 2 oğlunu kaptırıyor, ısrarla çocukları istemesine rağmen örgüt bunu kabul etmiyor. Örgüt, çözüm süreci kapsamında dağa giden gençleri bırakacağını söylüyor, ama buna ne kadar güveneceğiz bilmiyoruz. Bunu göreceğiz." dedi.

Vali Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Örgüt çözüm sürecinin barışla noktalanması konusunda samimiyse bu konuda elini taşın altına koymalı ve bu gençleri salıvermelidir. Neden bu kadar bekleniyor, bu çocukları neden bekletiyorlar? Haziran’da olaylar bitecek ve tamamıyla silahsızlanmanın ötesinde sınır dışına çıkılacağını ilan etti. Haziran geldi, şimdi Eylül diyorlar. Ama biz her şeye rağmen iyi niyetimizi koruyoruz. Halk artık bu tür olaylardan bıktı, süreç çok iyi değerlendirilmelidir.”

Siirt Valisi Aydın, bir de anısını anlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile eski arkadaş olduklarını söyleyen Aydın, “2004 yılında Diyarbakır’da vali yardımcılığı görevinde iken üniversiteden arkadaşım olan Osman Baydemir beni tebrik ziyaretine geldi. Ben de iadeyi ziyarette bulundum. Hatta ben ona gittim o bana geldi, bu diyalogun çok faydasını gördüm. O dönem çok hassastı, olayların çıkmaması için elimizden gelen tüm gayretleri sarf ettik, hatta ortada çok büyük bir risk olmasına rağmen büyük bir kalabalığın içire girerek toplumu sakinleştirmeye çalıştık. Atanmış ile seçilmiş beraber işi götürmesi gerekir. Siirt’te bu noktada hiçbir sıkıntı yok.” şeklinde konuştu.