T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman istifa etti

Erman, kendisine ultra lüks makam aracı tahsis edilmesini, “Sanki Ferrari" diye savunmuştu

02 Ağustos 2020 10:41

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Siirt Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Erman'ın 29 Temmuzda sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiği duyuruldu. Murat Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, kendisine ultra lüks makam aracı tahsis edilmesini, “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” sözleriyle gündeme gelmişti. 

 

ETİKETLER

Siirt Üniversitesi RektörüMurat Ermansağlık sorunugerekçeistifa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24