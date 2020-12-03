Siirt'te 5.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini uyurdu. AFAD, Siirt depremini 5 büyüklüğünde açıkladı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar meydana gelmediğini, ekiplerin kırsalda açıklamasının sürdüğünü kaydetti.

Hacıbektaşoğlu, "Şu anda bir can kaybı, yaralı, herhangi bir ihbar yok sadece Kayabağlar beldesinden bir ihbar geldi. Ekiplerimiz ilgileniyor. Herhangi bir yıkım yaşanmadı" dedi.

Sabah saat 8.45'te Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir hasar bilgisi gelmedi. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" dendi.

Prof. Hasan Sözbilir: İzmir çevresindeki deprem mekanizmasından çok farklı bir mekanizmaya sahip

Prof. Hasan Sözbilir, Siirt depremine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Lice taraflarında 75 yılında bir deprem olmuştu 6.6 büyüklüğünde. Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı bu kuşağın adı. Bizim İzmir çevresindeki deprem mekanizmasından çok farklı bir mekanizmaya sahip. Doğu Anadolu sıkışan bir bölge. Buradaki faylar bindirme fay türünde. Çok sığ odaklılar. Oradaki fayların maksimum deprem üretme gücü 7.2. Şu anda 5 büyüklüğündeki bir deprem aslında büyük ölçekli bir deprem değil. Normalde bu tür büyüklüğündeki bir depremde can ve mal kaybına sebep olmaması gerekiyor."