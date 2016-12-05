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Politika

Siirt Pervari’de HDP İlçe Başkanı dahil 8 kişi tutuklandı

Tutuklanan kişiler, 9 Kasım'da gözaltına alınmıştı

05 Aralık 2016 22:27

Siirt’in Pervari ilçesinde 9 Kasım’da gözaltına alınan, aralarında HDP İlçe Başkanı’nın da yer aldığı 8 kişi tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Kasım'da gözaltına alınan ve aralarında HDP Pervari İlçe Başkanı ile 2 muhtarın da bulunduğu 8 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü suçlamasıyla tutuklanan 9 kişiyle ilgili Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "9 şüpheli şahıstan aralarında Pervari HDP İlçe Başkanı ve eşbaşkanı ile Eruh İlçesi'nden 2 köy muhtarının da bulunduğu 8 şüpheli şahıs tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir. 1 şüpheli ise adli kontrollü olarak serbest bırakılmıştır" denildi.

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