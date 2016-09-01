Siirt Pervari'de çatışma; 1 şehit, 1 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesi Bestler Dereler bölgesinde çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Hürriyet'in haberine göre, PKK'ya yönelik Pervari'ye bağlı Doğan köyü kırsalında başlatılan operasyonda güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında çatışma yaşandı. PKK'lılar açtığı ilk ateş sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Yaralı asker müdahalenin ardından helikopterle Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından havalanan Atak helikopterlerin hava desteğiyle bölgede PKK'lılara yönelik operasyon devam ediyor.