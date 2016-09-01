Mardin'de 6 gün önce göreve başlayan bekçi şehit oldu!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde girdiği bekçilik sınavını kazanıp, 26 Ağustos günü de yemin ederek göreve başlayan 26 yaşındaki Ercan Gültekin, tabanca ile başına 4 el ateş açılarak şehit edildi. Şüphelilerin, saldırı sonrası, "İhanetçiyi öldürdük" diye bağırdıkları belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Mardin'de 230 çarşı ve mahalle bekçisi, 26 Ağustos günü düzenlenen törenle yemin ederek görevlerine başladı. Kızıltepe'de göreve başlayan Ercan Gültekin, ilçede işlettiği kuaför salonunu Mehmet Aydın'a devretti. Gültekin, bu akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerindeki eski işyerine gitti. Burada bir süre kalan Gültekin, yanında işyerini devrettiği Mehmet Aydın ile birlikte çıkıp yürürken, arkalarından gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına 4 kurşun isabet eden Gültekin ağır, seken mermilerin ayağına isabet ettiği Aydın da hafif yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler, "İhanetçiyi öldürdük" diye bağırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ercan Gültekin ile Mehmet Aydın, çevredekiler tarafından Özel İpekyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gültekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, saldırganları yakalamak için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.