T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mardin'de 6 gün önce göreve başlayan bekçi şehit oldu!

Şüphelilerin, saldırı sonrası, "İhanetçiyi öldürdük" diye bağırdıkları belirtildi

01 Eylül 2016 02:51

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde girdiği bekçilik sınavını kazanıp, 26 Ağustos günü de yemin ederek göreve başlayan 26 yaşındaki Ercan Gültekin, tabanca ile başına 4 el ateş açılarak şehit edildi. Şüphelilerin, saldırı sonrası, "İhanetçiyi öldürdük" diye bağırdıkları belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Mardin'de 230 çarşı ve mahalle bekçisi, 26 Ağustos günü düzenlenen törenle yemin ederek görevlerine başladı. Kızıltepe'de göreve başlayan Ercan Gültekin, ilçede işlettiği kuaför salonunu Mehmet Aydın'a devretti. Gültekin, bu akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerindeki eski işyerine gitti. Burada bir süre kalan Gültekin, yanında işyerini devrettiği Mehmet Aydın ile birlikte çıkıp yürürken, arkalarından gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına 4 kurşun isabet eden Gültekin ağır, seken mermilerin ayağına isabet ettiği Aydın da hafif yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler, "İhanetçiyi öldürdük" diye bağırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ercan Gültekin ile Mehmet Aydın, çevredekiler tarafından Özel İpekyolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Gültekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, saldırganları yakalamak için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

ETİKETLER

MardinBekçiSaldırıŞehit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24