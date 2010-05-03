Siirt Milli Eğitim Müdürü Edirne'deymiş

T24 - Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, Siirt'te yaşanan tecavüz olaylarının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Adıbelli, "Sayın Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun 2008’den bu yana iki yıldır Siirt Milli Eğitim Müdürü iken geçici görevle Edirne Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Şerafettin Demirci'den haberi yok mu? Siirt'i iki yıldır müdürsüz bırakan Sayın Bakan, Siirt'i ve Siirt halkını yok mu saymaktadır?" dedi. TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu tarafından Siirt'te yapılan incelemelerde başka taciz olaylarının da gerçekleştiği ortaya çıkarken, özellikle okul yöneticilerinin kız çocuklarıyla olay duyulduktan sonra yaptıkları görüşmelerde, “Kilodunuzu hiç çıkardınız mı?” sorularını sordukları öğrenildi. Bu arada tecavüzü ortaya çıkaran rehber öğretmenin 3 ay sürgün edildiği de ortaya çıktı. Heyet, çocuklarla yaptığı görüşmelerde çocukların göğüslerini gösterip ellettiğini, eteklerini kaldırdığını, bunun karşılığında da 1 lira, sakız ya da gazoz aldıklarını öğrendi. Heyette bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen bir yerel gazetecinin "Alan razı satan razı size ne oluyor" sözleriyle karşılaştıklarını, tepki gösterdiklerinin belirtirken, "Ama şehirdeki genel yaklaşım bu" dedi.





Eğitim-İş Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:





"Siirt’te yaşanan olaylarla ilgili olarak basını günah keçisi yerine koyup suçlayan Sayın Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun 2008’den bu yana iki yıldır Siirt Milli Eğitim Müdürü iken geçici görevle Edirne Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Şerafettin Demirci’den haberi yok mu? Siirt’i iki yıldır müdürsüz bırakan Sayın Bakan, Siirt’i ve Siirt halkını yok mu saymaktadır? ‘Saldım çayıra, mevlam gayıra’ anlayışı ile milli eğitimi yönetmeye çalışan sayın bakanı bir kez daha görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."







Siirt'teki olaylara bir yenisi daha eklendi







TBMM Kayıp Çocukları Araştırma Komisyonu tarafından Siirt'te yapılan incelemelerde başka taciz olaylarının da gerçekleştiği ortaya çıktı. Siirt'teki olayları araştırmak için kente giden Üskül ve Akşit’e, kızların tecavüze uğramadığı, ancak tacize uğradıkları bildirildi. Verilen bilgilere göre, özellikle okul yöneticilerinin kız çocuklarıyla olay duyulduktan sonra yaptıkları görüşmelerde, “Kilodunuzu hiç çıkardınız mı?” diye sordukları öğrenildi. Bu soruya kızların, “Hiç çıkarmadık, eteğimizi kaldırdık” yanıtını verdiği ifade edildi.







Gazoz karşılığı...







Kızların esnafa kendiliğinden giderek, göğüslerini gösterip ellettiğini, eteklerini kaldırdığını, bunun karşılığında da 1 lira, sakız ya da gazoz aldıklarını öğrenen heyet çok şaşırdı. Akşit, “Emin misiniz, bir lira mı, 100 lira mı” diye sordu. “1 lira” karşılığını alan Akşit, “Bu nasıl olabiliyor. Bundan kimsenin nasıl haberi olmuyor?” diye sordu.







Tecavüzü ortaya çıkaran öğretmen sürgün edilmiş







Meclis heyetinin yaptığı araştırma sonucunda Siirt’teki olayı ortaya çıkaran rehber öğretmenin, okul müdürü tarafından sürgün edildiği de ortaya çıktı. Rehber öğretmen sürgüne gönderilidiği okuldan tam 3 ay sonra dönebildi.







'Alan razı satan razı size ne?'







CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, “Kanımızı donduran bir şey. Burada Siirtliler olayın aydınlatılmasını istiyor ama devlet görevlileri anlaşmış gibi olayı örtmeye çalışıyor. Birbirlerini koruyorlar. Olayı gözardı etmişler. Bazı kişilerin yaklaşımı da mide bulandırıcı. Burada görüştüğümüz bir yerel gazeteci, ’Alan razı satan razı size ne oluyor’ dedi. Bütün milletvekilleri tepki gösterdi. Ama şehirdeki genel yaklaşım bu” ifadesini kullandı.







Pervari’de ne olmuştu







Pervari’deki Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda okuyan ve yaşları 13 ile 14 arasında değişen 8 erkek öğrenci, uygunsuz fotoğrafını çekip şantaj yaptıkları aynı okul öğrencisi 15 yaşındaki kıza tehditle getirttikleri 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükleri ve 2 yaşındaki erkek çocuğa da tecavüz ettikten sonra derede ölüme terk ettikleri ortaya çıkmıştı.

