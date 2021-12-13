Siirt Belediyesi'nin kayyım yönetimi 19 taşınmazı satışa çıkardı

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık'ın yerine kayyım olarak atanan Osman Hacıbektaşoğlu ve yönetimi belediyeye ait 19 taşınmazı satacak.

Siirt Belediyesi kayyımı Osman Hacıbektaşoğlu, HDP döneminde hiç borcu olmayan belediyenin borç yükü günden güne artınca, çareyi 19 taşınmazı ihale usulü ile satışa çıkarmakta buldu. Belediyeye ait satışa çıkarılan taşınmazlar ise binlerce metrekarelik tarla ve arsalardan oluşuyor. 20 milyon 862 bin TL muhammen (en düşük) bedel ile satışa çıkarılan bu taşınmazlardan 13’ü Evren, dördü Çal, diğer ikisi de Yağmurtepe ve Kooperatif mahallerinde bulunuyor.

“Talancı zihniyet”

Söz konusu taşınmazlar, 14 Aralık’ta (yarın) Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek ihaleyle satılacak. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım atanan Siirt Belediyesi Eşbaşkanı Berivan Helen Işık, belediyeye ait taşınmazların kayyum yönetimi tarafından değerlerinin altında satılığa çıkarıldığını söyledi. Hiç borcu olmayan Siirt Belediyesi’nin 6 Şubat 2017 tarihinde kayyım atandıktan sonra 115 milyon TL’yi aşan borç yükü altına sokulduğunu ifade eden Işık, “talancı zihniyet” olarak tanımladığı kayyumların amaçlarının Kürt halkının kazanımlarını yok etmek olduğunu söyledi.

Işık, “Atanan kayyımın ilk işi, Celadet Ali Bedirhan Kütüphanesi’ni yıkmak oldu. Sonrasında Kadın Danışmanlık Merkezi’ni (Berfin) pasifize edip, belediyeye ait Kürtçe internet sitesini kapattı. Taziye evi olarak kullanılan yeri ise Ülkü Ocakları’na tahsis etti. Hemen sonrası belediyenin tüm imkanlarını yandaş anlayışa ve iktidar yanlılarına gerek tahsis yolu gerekse de 21/b ile peşkeş çekmek oldu” dedi.

"Belediye binasını bile satarlar"

Kayyımın, işten çıkardığı birçok işçinin yerine “bankamatik memurları”nı aldığını dile getiren Işık, “Belediyeyi işgal ettiklerinde ilk etapta 63 kişi hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı ve kendi kadrolarını hiçbir liyakat olmadan işe başlattılar. İşçi alımları daha sonra da ciddi şekilde devam etti. Şu an belediyenin sadece personel giderleri aylık 9 milyon TL’nin üzerinde. Çoğunluğu bankamatik memuru” diye konuştu.

Belediye ihalelerin 21/b ile yandaşlara peşkeş çekildiğini dile getiren Işık, şunları söyledi: “Süs eşyalarının ihalesi bile bu ihale usulüyle gerçekleştiriliyor. Kendi yandaşlarına veriyorlar ama yetmiyor, yetmeyecek. Çünkü bunlar doymaz. Bunlar bu gidişle belediye binasını bile satarlar. Kendileri de çok iyi biliyorlar ki orası onların değil, gidiciler ve bizim oraya geleceğimizden de eminler. İstiyorlar ki gelecek olan HDP yönetimi çalışamasın hatta maaş bile veremesin, kitlensin.”