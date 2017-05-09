Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı

Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir tutuklandı.
dihaber'de yer alan habere göre, bugün sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından Siirt Adliyesi’ne getirildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Epözdemir, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlikteki sorgunun ardından Epözdemir tutuklandı.
Tutuklanma gerekçesi öğrenilemeyen Epözdemir’in Siirt E Tipi Cezaevi’ne götürüldüğü öğrenildi.
DBP’li Siirt Belediyesi’ne 17 Kasım’da kayyım atanması sonrası belediye eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Belkıza Beştaş Epözdemir İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alınmış, ardından Bakırhan tutuklanmıştı.