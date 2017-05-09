T24 LogoT24 Logo
Gündem

Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı

Belediyenin diğer eş başkanı Tuncer Bakırhan da tutuklanmıştı

09 Mayıs 2017 22:23

Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir tutuklandı. 

dihaber'de yer alan habere göre, bugün sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından Siirt Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından Epözdemir, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlikteki sorgunun ardından Epözdemir tutuklandı. 

Tutuklanma gerekçesi öğrenilemeyen Epözdemir’in Siirt E Tipi Cezaevi’ne götürüldüğü öğrenildi. 

DBP’li Siirt Belediyesi’ne 17 Kasım’da kayyım atanması sonrası belediye eş başkanları Tuncer Bakırhan ve Belkıza Beştaş Epözdemir İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alınmış, ardından Bakırhan tutuklanmıştı.

ETİKETLER

Belkıza Beştaş EpözdemirSiirtbelediyeeş başkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24