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15 Temmuz Darbe Girişimi

Siirt Belediyesi Eş Başkanı Bakırhan tutuklandı!

DBP'li Siirt ve Tunceli Belediyesi'ne operasyon...

Siirt Belediyesi

16 Kasım 2016 10:43

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan PKK soruşturması kapsamında Demokratik Bölgeler Partili Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan Siirt'te, Tunceli Belediyesi eş başkanlar Mehmet Ali Bul ile Nurhayat Altun Tunceli'de gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında EMEP il Başkanı Mustafa Taşkale de gözaltına alındı.Siirt Belediye Eş Başkanı Bakırhan sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Bakırhan, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Ardından Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırhan'ın evi ile Siirt Belediyesi hizmet binasında arama başlattı. Belediye binasındaki arama da devam ederken, bina çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, 28 Ekim günü yapılan karar duruşmasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bakırhan, KCK davaları kapsamında 1,5 yıl hapis yatmıştı.

Tuncer BakırhanTuncer Bakırhan kimdir?

Bakırhan'ın Siirt Belediyesi'nde yer alan biyografisi şöyle:

1970 yılında Kars ili Susuz İlçesi Kayadibi Köyünde doğdu. İlk/orta/lise öğrenimini Kars’ta tamamladı. Lisans eğitimimi Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat bölümünde Ekonomist olarak tamamladı. Siyasi yaşama HEP – DEP’ de gençlik kollarında görev alarak başladı. HADEP Kars il başkanlığı ve HADEP Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.  2002 yılında yapılan genel seçimlerinde Kars İlinde DEHAP milletvekili adayı oldu.  Milletvekili seçilmesine rağmen Parti olarak antidemokratik olan %10 seçim barajını geçemediği için seçilemedi. DEHAP   Genel Başkanlığı yapan Bakırhan, DTP kurucular kurulu ve genel başkan yardımcılığı, BDP Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. KCK tutuklamaları kapsamında 1,5 yıl cezaevinde kalandı. Kürtçe, Türkçe ve İngilizce bilen Bakırhan Evli, iki kız çocuğu babası.


 

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