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Siirt Barosu başkanı gözaltına alındı

Aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 10 kişi ile ilgili gözaltı kararı var

21 Eylül 2016 13:42

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Siirt Baro Başkanı Mehmet Cemal Acar gözaltına alındı. Acar'ın evinde ve bürosunda arama yapılırken, Acar’ın yanında 9 kişi ile ilgili daha gözaltı kararı olduğu belirtildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde birçok adrese baskınlar düzenlendi.Siirt Baro başkanı Mehmet Cemal Acar’ın Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesinde bulunan bürosu ve evinde arama yapıldı.

Baro Başkanı Acar ve aralarında Siirt Cezaevi’nde görevli infaz koruma memurlarının da bulunduğu 10 kişi ile ilgili gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi.

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