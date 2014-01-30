Şiir mi yoksa düzyazı mı tartışması kanlı bitti

Rusya’da “Nesir mi şiir mi?” tartışmasının sonucu kanlı bitti. Alkollü olduğu söylenen 53 yaşındaki bir ilkokul öğretmeni arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Rusya’da edebiyat tartışması ölüm getirdi. Sverdlovsk'da, alkollü olduğu söylenen bir ilkokul öğretmeni, arkadaşıyla yaptığı “Nesir mi şiir mi?” münakaşasının sonunda arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olayı soruşturan bölge yetkilisi şu açıklamayı yaptı; “Edebiyat üzerine başlayan basit bir tartışma sert bir kavgaya dönüşmüş. 53 yaşındaki şiir tutkunu ilkokul öğretmeni dayanamayıp düzyazıyı savunan karşıt görüşlü arkadaşını bıçaklamış."

20 Ocak’ta yaşanan bu kavgadan sonra şüpheli şahsın, 67 yaşındaki arkadaşını öldürdüğü evi terk edip başka bir arkadaşının evine gizlediği öğrenildi.