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Kültür-Sanat

Şiir Kütüphanesi 4. yaşını ‘Sesli Şiir Antolojisi’ ile kutlayacak

Nilüfer Şiir Kütüphanesi,Türkiye'nin ilk ve tek şiir kütüphanesi olduğu belirtildi

25 Mart 2016 23:41

Türkiye'nin ilk ve tek şiir kütüphanesi olan Nilüfer Şiir Kütüphanesi 4. yaşını Sesli Şiir Antolojisi başlıklı etkinlikle kutlayacak.

Kültür Servisi’nin haberine göre, etkinlikte Şükrü Erbaş, Eren Aysan, Şeref Bilsel, Yusuf Alper, Asuman Susam, Gökçenur Ç., Betül Dünder, Efe Duyan, Didem Gülçin Erdem, Kadir Aydemir, Mustafa Muharrem ve Güney Özkılınç şiirlerini seslendirecek. Sesli Şiir Antolojisi 29 Mart, saat 19.00'da Bursa Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek.

Her biri Türkçe'deki şiir zenginliğini temsil eden şairlerin katılımıyla düzenlenen Sesli Şiir Antolojisi, izleyicilere şairlerin en yeni şiirlerini kendi seslerinden dinleme olanağı sunacak. Dramatik bir sahne düzeninde ve ışık tasarımında gerçekleşecek etkinlikte ayrıca katılımcı şairlerin el yazısı şiirleri de sergilenecek.

Nilüfer Şiir Kütüphanesi'nin koleksiyonunu, Türkçede yayımlanmış şiir ve çeviri şiir kitapları, şiir antolojileri, şiir inceleme ve araştırma kitapları, şiir ya da şair hakkında hazırlanmış tezler, şiir ve edebiyat dergileri, şair mektupları, şair el yazıları, ses ve video kayıtları ile çeşitli afişler, fotoğraflar ve broşürler oluşturuyor.

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